A continuación, mira en qué canales de televisión ver el partido entre Barcelona vs. Unionistas, por los octavos de final de la Copa del Rey. En el estadio Municipal Reina Sofía de Castilla y León, se realizará este jueves 18 de enero, desde la 1:30 de la tarde (hora en Perú) y 7:30 p.m (hora en España). Este choque reviste gran importancia para los azulgranas, ya que buscan recuperarse después de su derrota en la final de la Supercopa de España y evitar otro fracaso en la temporada.

La gran revelación del torneo es Unionistas, un equipo de la Primera RFEF (la tercera categoría del fútbol español), que ha sorprendido al llegar a los octavos de final tras derrotar a Gernika, Sporting de Gijón y Villarreal. Ahora, tendrán que enfrentarse al Barcelona, el equipo con la mayor cantidad de títulos en esta competición, acumulando un total de 31 campeonatos.

Por su parte, Barça llega a Salamanca en una situación sumamente complicada después de caer en la final de la Supercopa de España ante su acérrimo rival, el Real Madrid, con una goleada abrumadora. La pérdida por cuatro goles y la actuación en general han colocado a Xavi bajo una fuerte presión. Una eventual derrota podría tener un impacto significativo en su futuro como DT.

“De las derrotas duras nos hemos repuesto muchas veces y estoy convencido de que volveremos a competir de la mejor manera posible. Necesitamos hacer un reset y luchar por los tres títulos que quedan. Todavía podemos hacer una buena temporada”, declaró Xavi después de la derrota frente al Real, al hablar sobre su mentalidad de cara al futuro.

No obstante, los blaugranas se encontrarán con la dificultad de jugar en un lugar ajeno, en un campo deportivo que difiere completamente de los habituales para los jugadores del cuadro culé. Este aspecto cobra gran importancia, ya que en la fase anterior, el Villarreal experimentó una derrota en ese mismo estadio, por lo que se avecina un gran partido.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Unionistas?

Barcelona vs. Unionistas se podrá ver a través de las señales de DSports (DIRECTV) y DTVGO en Sudamérica. En tanto, por Sky Sports en México. En España por Movistar Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Unionistas?

El partido Barcelona vs. Unionistas está programado para jugarse este jueves 18 de enero a partir de la 1:30 de la tarde, en horario peruano, colombiano y ecuatoriano. En México a la 12:30 p. m. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 3:30 p.m.; mientras que en España a las 07:30 de la noche.





