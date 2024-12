¡No hay margen de error! FC Barcelona visita este martes 3 de diciembre a Mallorca en el Estadio de Son Moix, por la jornada 19 de LaLiga de España. El compromiso es importante para el equipo blaugrana, que perdió en la última jornada ante Las Palmas y está cerca de perder el liderato (Real Madrid está a solo un punto y con un partido menos). Los dirigidos por Hansi Flick buscarán levantarse. A continuación, revisa la hora de inicio del partido y los canales donde podrás seguir la transmisión.

El equipo azulgrana quiere cortar una racha negativa de tres partidos consecutivos sin ganar (dos derrotas y un empate) en esta dura visita al Mallorca. Eso sí, en la UEFA Champions League, el Barça logró derrotar por 3-0 al Brest en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Necesita reaccionar en el Estadio de Son Moix; de lo contrario, dejaría en bandeja el liderato al equipo de Carlo Ancelotti.

Hansi Flick busca dejar atrás lo que sucedió contra Las Palmas y nuevamente confiaría en sus atacantes Robert Lewandowski y Raphinha. Recordemos que el delantero polaco tiene 22 goles en la temporada y está más encendido que nunca. En LaLiga tiene 15 goles y 2 asistencias en 15 encuentros. Lamine Yamal se recuperó de una lesión y tuvo 45 minutos ante Las Palmas, por lo que ahora podría arrancar de titular.

Si bien la delantera del Barcelona es efectiva (tiene un total de 43 goles a favor en 15 partidos), la realidad es que sus problemas defensivos provocaron las últimas derrotas que han costado caro. Son 5 goles en contra en los últimos tres compromisos. En este mal momento tiene que visitar a un Mallorca que viene de ganar en casa por 2-1 al Valencia, con goles de Cyle Larin y Abdón Prats.

En estos momentos, Mallorca tiene 24 puntos y se ubica en la sexta posición de LaLiga, con un balance de siete triunfos, tres empates y cinco derrotas. Aunque de visitante no le ha ido bien, en condición de local se muestra sólido y encaja muy pocos goles: apenas 13 en contra en 15 partidos. Intentará hacer un sólido planteamiento ante un Barcelona que está desesperado por volver a ganar.





¿A qué hora juegan Mallorca vs. Barcelona?

Mallorca vs. Barcelona se ven las caras este martes 3 de diciembre desde la 1:00 p.m., en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 3:00 p.m.; en Bolivia y Venezuela a las 2:00 p.m.; en México a las 12:00 p.m. y en España a las 7:00 p.m.





¿En qué canales ver Mallorca vs. Barcelona?

Mallorca vs. Barcelona será transmitido en Sudamérica a través de la señal de DSports (DIRECTV) y DGO. Mientras que en España se podrá ver por M+ LaLiga TV y Movistar Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





¿Dónde se jugará el Mallorca vs. Barcelona?





TE PUEDE INTERESAR