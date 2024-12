Todos los futbolistas sueñan con jugar una final, ya sea con su selección o equipo preferido; incluso más de uno se ve levantando el título. Sin embargo, cuando ese momento llega, lo cierto es que siempre habrá un ganador y un perdedor. El sábado, Botafogo hizo historia al vencer con un hombre menos por 3-1 a Atlético Mineiro y levantar su primera Copa Libertadores y si bien los jugadores del ‘Fogao’ festejaron por todo lo alto, la otra cara de la moneda, la tuvieron los del ‘Galo’, siendo el histórico Hulk el más afectado.

El capitán del Mineiro se mostró muy desencajado tras la derrota ante Botafogo, no tanto por perder la final en sí, sino por un tema más profundo para él: el no poder cumplir el deseo de su hijo. A la salida de los vestuarios, Hulk se quebró en zona mixta al recordar las palabras que su menor le dedicó antes de disputar la definición. El veterano jugador de 38 años no pudo evitar romper en llanto por decepcionarlo.

“Mi hijo, cuando llegó aquí al estadio, me mandó una foto. Decía: ‘Aprovecha este momento y no pierdas la oportunidad’. Lamentablemente, lo decepcioné. No aproveché la oportunidad. Pagamos un precio muy caro. Es lamentable, triste”, declaró entre lágrimas en pleno diálogo con el periodista.

“Creo que desde que llegué aquí siento el cariño de la gente del Atlético, me encanta vestir esta camiseta, me siento orgulloso y me siento del Atlético. Es triste desperdiciar la oportunidad, teniendo en cuenta todo lo que pasó en el partido. Felicitaciones al Botafogo, que se lo merecía. Sirve como una experiencia de aprendizaje, pidiendo perdón a los hinchas y a todos los que han depositado su confianza”, añadió Hulk.

Ya más calmado y a través de sus redes sociales, el veterano atacante pidió disculpas a los aficionados del ‘Galo’. “Hoy es desafortunadamente un día muy triste para mí. Soñé con esto. Lamentablemente, ya no puedo realizar este sueño de ganar con la camiseta del galo la libertadores. Perdón a toda la hinchada atlética que puso toda la confianza y esperanza en mí y en el grupo. Tenemos una gran deuda con ustedes ¡Y estoy seguro de que un día pagaremos!”, publicó en su Instagram.

Un premio consuelo

La gloria eterna era llevarse la Copa Libertadores; sin embargo, esa chapa de campeón y distintivo no estará en la camiseta del Atlético Mineiro la próxima temporada, luego de caer por 3-1 ante Botafogo. El dolor del equipo y de sus propios hinchas no podrá ser reemplazado por nada, pero llegar hasta la final del certamen continental le otorgó un premio económico. No será el monto que recibe el campeón, pero de igual forma una suma importante para las arcas del ‘Galo’.

Por ser finalista de la Libertadores, Mineiro recibió siete millones de dólares como subcampeón. Si bien es un monto significativo, comparado con lo que recibirá Botafogo, la diferencia es amplia: el ‘Fogao’ se embolsará 23 millones. No obstante, los siete millones representarán un valioso ingreso para el equipo de Belo Horizonte, que, a pesar de la derrota, tuvo un rendimiento destacado durante todo el torneo.

La carrera de Hulk

Givanildo Vieira de Souza, conocido como Hulk, es un futbolista brasileño reconocido por su imponente físico y su potente disparo. Nacido el 25 de julio de 1986 en Campina Grande, inició su carrera en Vitória. Su talento lo llevó a Japón, donde jugó para Kawasaki Frontale, Consadole Sapporo y Tokyo Verdy, En 2008, su carrera dio un giro al unirse al Porto. Con el club portugués, Hulk vivió años de gloria, conquistando múltiples títulos, entre ellos la Europa League en 2011, además de ligas y copas.

En 2012, Hulk se unió al Zenit de Rusia por una cifra millonaria, destacándose como uno de los jugadores más determinantes del equipo. Durante su estancia, ayudó al club a ganar títulos de liga y copa. En 2016, se trasladó a la Superliga China, fichando por el Shanghai SIPG, donde no solo brilló como goleador, sino también como líder, llevando al equipo a conquistar el campeonato en 2018. A pesar de estar lejos de las ligas europeas más competitivas, Hulk mantuvo su relevancia internacional.

En 2021, Hulk regresó a Brasil para jugar con Atlético Mineiro, donde tuvo un impacto inmediato al ganar el Brasileirao y la Copa de Brasil en su vuelta. A nivel de selección, Hulk disputó con Brasil la Copa Confederaciones 2013 y el Mundial Brasil 2014, además de participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde obtuvo una medalla de plata. Su trayectoria destaca por su capacidad de adaptarse a distintos estilos de juego y ligas, dejando una huella indeleble en cada equipo donde ha militado.





