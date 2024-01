Consulta en qué canales de TV ver el partido entre Real Madrid y Barcelona, por la final de la Supercopa de España. En el estadio Al-Awwal Stadium, ubicado en la ciudad de Riad, capital de Arabia Saudita, se desarrollará el juego, este domingo 14 de enero, desde las 2:00 de la tarde (hora en Perú) y 8:00 p.m (hora en España). Este compromiso es clave, ya que definirá al campeón del certamen, el primer título oficial del año y frente al clásico rival. Como sabemos de la importancia, te vamos a explicar cómo seguirlo a través de distintas plataformas.

El Real Madrid llega a esta duelo con un impresionante historial, habiendo acumulado una racha de veinte partidos sin derrotas. Únicamente el Atlético ha logrado vencerlos en LaLiga en la temporada actual. Ancelotti tiene como objetivo no solo mantener el éxito actual, sino convertirse en el segundo entrenador con más partidos dirigidos en el conjunto merengue.

En la vereda del frente, Barcelona puso fin a una serie de veinte partidos sin ganar por menos de un gol y ocho encuentros sin mantener su portería invicta en la semifinal contra Osasuna (2-0). Bajo la dirección de Xavi Hernández, los culés tiene como objetivo replicar su destacada actuación del año pasado, cuando derrotaron al Real por 3-1.

Será un gran reto para los azulgranas, quienes llegan con las bajas de Ter Stegen, Gavi, Raphinha y la incertidumbre en torno a Joao Cancelo, lo que presentan desafíos tácticos para Xavi. La noticia positiva para los blaugranas es que Pedri se ha recuperado, lo que podría alterar la configuración del equipo catalán y aportar un factor sorpresa al once titular.

En el Real, las bajas de Courtois, Militao, Álaba y Lucas Vázquez marcan la pauta del once de Ancelotti. La incógnita de la portería entre Kepa y Lunin y la posible entrada de Kroos por Modric añaden capas de incertidumbre a la estrategia madridista. El reciente enfrentamiento entre estos dos equipos, resultó en una victoria blanca por 1-2 en el Estadio Olímpico Lluís Companys, pero el domingo será otra historia.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona?

El partido Real Madrid vs. Barcelona está programado para jugarse este domingo 14 de enero a partir de las 2:00 de la tarde, en horario peruano, colombiano y ecuatoriano. En México a la 1:00 p. m. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en España a las 08:00 de la noche.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Barcelona?

Real Madrid vs. Barcelona se podrá ver a través de las señales de DSports (DIRECTV) y DTVGO en Sudamérica. En tanto, por Sky Sports en México. En España por Movistar Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.

Real Madrid vs. Barcelona: posibles alineaciones

Real Madrid : Arrizabalaga; Mendy, Nacho, Rüdiger, Carvajal; Kroos, Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Vinícius Jr., Rodrygo.

: Arrizabalaga; Mendy, Nacho, Rüdiger, Carvajal; Kroos, Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Vinícius Jr., Rodrygo. Barcelona: Peña; Balde, Christensen, Araújo, Koundé; De Jong, Gündogan, Pedri; Joao Félix, Lewandowski, Yamal.

Real Madrid vs. Barcelona se enfrentarán en el estadio Al Awwal Stadium de Arabia Saudita. (Foto: RFEF)





