Real Madrid vs. Girona se enfrentan este sábado 10 de febrero, por la fecha 24 de LaLiga. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y arrancará desde las 12:30 de la tarde (hora peruana y seis más en España), bajo la transmisión de los canales ESPN, STAR Plus, SKY Sports (México) y Movistar para todos los países de América Latina y Europa. Como sabemos de la importancia de este encuentro, en los siguientes párrafos te daremos a conocer su programación y los detalles.

Los dos primeros clasificados de LaLiga EA Sports se enfrentan este sábado en el partido más destacado de la jornada 24. El ganador de este choque acabará la fecha como líder del campeonato. Ambos equipos llegan a este choque tras empatar en su último encuentro liguero y sin conocer la derrota desde el mes de septiembre.

El belga Courtois, el austriaco David Alaba y el brasileño Eder Militao siguen sin estar cien por ciento disponibles para el técnico Carlo Ancelotti. Eso sí, poco a poco el Real Madrid comienza a recuperar armas importantes de cara al cierre de lo que será esta temporada en España.

A diferencia de lo que ocurre con el conjunto merengue, el Girona únicamente contará con dos bajas de consideración para este compromiso siendo estos Toni Villa y David López, los cuales lamentablemente no podrán tener minutos en este enfrentamiento.

El Girona FC es el único equipo capaz de seguirle la pista al Real Madrid. El conjunto catalán registra solamente una sola derrota en la competición, pero fue precisamente en su duelo ante los blancos en Montilivi (0-3). Además, el conjunto madridista ha ganado 9 de sus 11 partidos como local de este curso. En caso de vencer en este encuentro, tomaría una ventaja de 5 puntos y dejaría bien encarrilado el campeonato liguero.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Girona?

Real Madrid vs. Girona se enfrentarán en un partido por LaLiga. El cotejo está programado para jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu, este domingo 4 de febrero desde las 11:30 a.m., en el horario de México. En Perú, Ecuador y Colombia será desde la 12:30 p.m. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 2:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 1:30 p.m. En tanto, a partir de las 6:30 p.m. en España.





¿En qué canal ver Real Madrid vs. Girona?

El partido Real Madrid vs. Girona será transmitido a través de la señal de ESPN, STAR Plus, SKY Sports (México) y Movistar para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





