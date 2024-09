En qué canales TV ver Atlético vs Real Madrid y a qué hora juegan el derbi de LaLiga.

El Estadio Metropolitano se vestirá de gala este domingo 29 de septiembre para recibir uno de los enfrentamientos más esperados de LaLiga 2024-2025: el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid, correspondiente a la fecha 8 del campeonato. Este duelo promete ser una batalla cargada de adrenalina y tensión, donde ambos equipos, motivados por las victorias recientes, buscarán no solo los tres puntos, sino también el prestigio que siempre está en juego en este tipo de partidos. El derbi se presenta como un espectáculo ineludible para los fanáticos del fútbol mundial. Revisa canales y horarios de transmisión.

El Atlético de Madrid, que viene de vencer a Celta de Vigo por 1-0, llega con la moral alta tras ese ajustado triunfo. Con dos empates y dos victorias en sus últimos cuatro encuentros, el equipo dirigido por Diego Simeone ha mostrado solidez defensiva, permitiendo solo un gol en ese tramo, mientras que ha encontrado el arco rival en seis ocasiones.

La preocupación del conjunto colchonero radica en evitar que esos empates se transformen en rachas negativas que comprometan su posición en la tabla. Con 15 puntos en el tercer puesto, la consigna será clara: ganar para no ceder terreno ante su clásico rival.

Por su parte, el Real Madrid llega en un momento dulce tras imponerse 3-2 a Alavés en la jornada pasada. Los merengues, dirigidos por Carlo Ancelotti, han acumulado tres victorias y un empate en sus últimos cuatro compromisos, anotando 12 goles y recibiendo solo 4. Este impresionante poder ofensivo ha sido clave para que el equipo se mantenga en la pelea por el liderato, ocupando actualmente la segunda posición con 17 puntos.

A pesar de que el Real Madrid llega con un rendimiento superior en el torneo, el historial reciente de enfrentamientos entre ambos equipos refleja una igualdad notable. En los últimos cinco derbis madrileños, el Atlético ha ganado dos veces, el Real Madrid solo una, y se han producido dos empates. El último duelo, en febrero de este año, terminó 1-1, lo que demuestra que, sin importar las circunstancias de cada equipo, estos partidos siempre son reñidos y difíciles de predecir.

El Atlético, con 15 puntos y en el tercer lugar, sabe que una victoria ante su eterno rival lo pondría en la pelea directa por los primeros puestos de LaLiga. Mientras tanto, el Real Madrid, con 17 unidades y en el segundo lugar, tiene la oportunidad de despegarse aún más y seguir acechando al líder de la competición. Para ambos, los tres puntos en juego son vitales, no solo por lo que significan en la clasificación, sino por el impulso emocional que conlleva ganar un derbi de esta magnitud.

¿En qué canales TV ver Atlético de Madrid vs. Real Madrid?





La transmisión del partido entre Atlético de Madrid vs. Real Madrid va por el canal ESPN y la señal streaming de Disney Plus en América Latina. En México, el encuentro se verá en SKY Sports y DAZN llevará todas las incidencias en España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Real Madrid?





El duelo correspondiente a la octava fecha de LaLiga de España entre Atlético de Madrid y Real Madrid se jugará desde las 2 de la tarde del sábado 29 de septiembre en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Uruguay y Brasil empezará dos horas más tarde. Mientras que en Paraguay, Chile y Bolivia el duelo va desde las 3 de la tarde. En España se podrá disfrutar del encuentro a partir de las 9 de la noche.

El Estadio Metropolitano, denominado oficialmente Cívitas Metropolitano por motivos de patrocinio, es un recinto deportivo propiedad del Club Atlético de Madrid, situado en el barrio de Rosas (distrito de San Blas-Canillejas), en Madrid, España. Cuenta con una capacidad de 68.456 asistentes y acogerá el derbi de este domingo. (Foto: Shutterstock)





