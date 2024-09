Atlético de Madrid vs. Real Madrid juegan este domingo 29 de septiembre por la fecha 8 de LaLiga en el Estadio Civitas Metropolitano. Un encuentro que juntará a dos equipos con presentes similares, apuntando a la cima de la tabla de posiciones del torneo español. Una victoria los hará escalar posiciones, buscando alcanzar a Barcelona, que se encuentra en lo más alto. A continuación, en Depor, te brindaremos todos los detalles de este partido, incluyendo horarios, dónde verlo y más. ¡No te lo pierdas!

Las acciones no se detienen en España y este fin de semana seremos parte de uno de los clásicos más vibrantes de la temporada. La octava jornada verá un nuevo enfrentamiento entre Diego Simeone y Carlo Ancelotti, dos de los mejores directores técnicos del mundo que buscarán una victoria.

Atlético de Madrid enfrentará el primer derbi de la presente temporada en condición de local y contará con Julián Álvarez como principal arma de ataque. Los ‘colchoneros’ no acumulan derrotas, pero necesitan ganar para no perder el paso en su lucha por alcanzar la cima.

Con la duda instalada en la participación de Kylian Mbappé, Real Madrid tendría una baja significativa en ofensiva. Si bien los ‘merengues’ cuentan con otras opciones, la presencia de ‘Kiki’ podría facilitar en algunos tramos el trabajo de la defensa rival.

Esta lesión suma un problema más a Ancelotti, quien ya tiene varios lesionados en el equipo y habrá que ver como mueve las fichas. Existen chances de que entre Luka Modric por el delantero francés y que el equipo pase a un 4-4-2. Igualmente, no puede descartarse que otros nombres como Arda Guler o Endrick tomen el lugar del francés.

La última vez que se vieron las caras fue el 4 de febrero, por la jornada 23 de LaLiga 2023/2024. Pero ni el destino ni las vueltas de un calendario cargado pudieron inclinar la balanza hacia uno u otro lado: 1-1 en el Bernabéu, con goles de Brahim a los 20′ para el Real y un empate agónico del Atleti en el minuto 90′+3′ gracias a Marcos Llorente.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Real Madrid?

El duelo correspondiente a la octava fecha de LaLiga de España entre Atlético de Madrid y Real Madrid se jugará desde las 2 de la tarde del sábado 29 de septiembre en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Uruguay y Brasil empezará dos horas más tarde. Mientras que en Paraguay, Chile y Bolivia el duelo va desde las 3 de la tarde. En España se podrá disfrutar del encuentro a partir de las 9 de la noche.

¿En qué canales TV ver Atlético de Madrid vs. Real Madrid?

La transmisión del partido entre Atlético de Madrid vs. Real Madrid va por el canal ESPN y la señal streaming de Disney Plus en América Latina. En México, el encuentro se verá en SKY Sports y Movistar llevará todas las incidencias en España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





