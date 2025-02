Barcelona vs. Alavés se ven las caras este domingo 2 de enero desde las 8:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; y seis horas más en España), en el compromiso correspondiente a la fecha 22 de LaLiga 2024-25. A continuación conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y los canales con derechos televisivos para transmitirlo. Recuerda que este duelo tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Montjuic (Barcelona, España).

Los dirigidos por Hansi Flick llegan con un ánimo renovado tras su reciente victoria en la Champions League. Sin embargo, en el torneo doméstico han mostrado altibajos, quedando a siete puntos del líder, el Real Madrid. Con la necesidad de encadenar triunfos para seguir en la pelea por el título, el Barcelona buscará imponer su juego en casa y mantener la presión sobre sus rivales directos.

Por su parte, el Alavés, bajo el mando de Eduardo Coudet, ha experimentado una notable mejoría en las últimas jornadas. Aunque actualmente ocupa la 18ª posición –peligrando con el descenso–, el equipo ha logrado sumar puntos importantes y ha demostrado ser un rival complicado. Su objetivo en este partido será sorprender al Barça y consolidar su recuperación para escapar de la zona baja de la tabla.

En cuanto a las posibles alineaciones, el Barcelona podría presentar un once con Szczesny bajo los tres palos; Koundé, Pau Cubarsí, Araújo y Balde en defensa; Casadó, Pedri y De Jong en el mediocampo; y un tridente ofensivo conformado por Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski. En el caso del Alavés, Antonio Blanco regresaría al mediocampo tras recuperarse de una lesión, lo que reforzaría la estructura del equipo en una cancha complicada.

En la previa del encuentro, Flick destacó la importancia de no confiarse: “Sabemos que el Alavés ha mejorado mucho con Coudet. Ha estabilizado la defensa y saben atacar con presión alta o con cinco atrás”. Por su parte, el entrenador argentino del equipo visitante reconoció el reto que implica jugar en Barcelona y señaló que su equipo deberá estar al máximo nivel para competir.

Uno de los duelos más interesantes del partido será el enfrentamiento entre los goleadores de cada equipo. Robert Lewandowski ha sido el referente ofensivo del Barcelona con 17 tantos en la temporada, mientras que Kike García, con nueve goles, es la principal amenaza del Alavés. La efectividad de ambos delanteros podría ser clave en el desenlace del encuentro.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Alavés?

El duelo entre Barcelona vs. Alavés se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Alavés?

El encuentro entre Barcelona vs. Alavés está programado para el domingo 2 de febrero desde las 8:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 10:00 a.m.; en Venezuela y Bolivia a las 9:00 a.m.; en México a las 7:00 a.m.; mientras que en España a las 2:00 p.m.

