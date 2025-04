Barcelona vs. Celta de Vigo se ven las caras este sábado 19 de abril del 2025, en el compromiso correspondiente a la trigésima segunda jornada de LaLiga 2024-25. A continuación conocerás todos los detalles del duelo, los canales con derechos televisivos para transmitirlo y a qué hora comienza. Recuerda que este encuentro tendrá lugar en el Estadio Olímpico Lluís Companys (Barcelona, España).

Barcelona llega a este compromiso como líder del campeonato con 70 puntos, cuatro más que el Real Madrid y siete por encima del Atlético de Madrid. El equipo dirigido por Hansi Flick viene de clasificarse a las semifinales de la Champions League, aunque el técnico alemán ha expresado su descontento con la congestión del calendario, señalando que la falta de descanso afecta el rendimiento de los equipos españoles en competiciones europeas.

Por su parte, Celta de Vigo ocupa la séptima posición con 43 puntos, igualado con el Mallorca, y se encuentra en plena lucha por acceder a competiciones europeas. El conjunto gallego ha mostrado una notable mejoría bajo la dirección de Claudio Giráldez, con un estilo de juego atrevido y bien definido que ha sido elogiado por Flick.

Barcelona llega a este partido tras clasificar a las semifinales de la Champions League. (Foto: Getty Images)

En el enfrentamiento de la primera vuelta, ambos equipos empataron 2-2 en Balaídos. Barcelona se adelantó con goles de Raphinha y Robert Lewandowski, pero Celta de Vigo logró igualar en los minutos finales aprovechando la expulsión de Marc Casadó: Alfon González y Hugo Álvarez marcaron los tantos de la igualdad definitiva.

En cuanto a estadísticas, Barcelona ha marcado 40 goles y recibido 12 en lo que va de la temporada, mientras que Celta de Vigo ha anotado 25 y encajado 23. Robert Lewandowski lidera la tabla de goleadores del Barça con 14 tantos, mientras que Iago Aspas es el máximo artillero del Celta con 8 goles.

El técnico Hansi Flick ha destacado la importancia de mantener la concentración y la intensidad ante un rival peligroso como el Celta, subrayando la necesidad de asegurar los tres puntos para mantenerse en la pelea por los puestos altos de la clasificación. El estratega germano sabe que no deben perder el foco.

Iago Aspas lleva ocho goles con Celta de Vigo en la presente temporada. (Foto: AFP)

¿En qué canales ver Barcelona vs. Celta de Vigo?

El partido entre Barcelona vs. Celta de Vigo se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Celta de Vigo?

El compromiso entre Barcelona vs. Celta de Vigo está programado para este sábado 8 de marzo a las 9:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 11:15 a.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 10:15 a.m.; en México a las 8:15 a.m.; y en España a las 4:15 p.m.

¿En qué estadio jugarán Barcelona vs. Celta de Vigo?

