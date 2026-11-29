¿Dónde ver Barcelona vs. La Coruña EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por LaLiga 2026-27? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 14? Según al programación de LaLiga, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el domingo 29 de noviembre del 2026: DSports (DIRECTV y DGO), Movistar LaLiga y DAZN. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 10:15 a.m. (horario peruano, con siete horas más en España).

¿Dónde ver Barcelona vs. Deportivo La Coruña en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Barcelona vs. Deportivo La Coruña a través de ESPN y DSports por televisión. Además, estará disponible vía streaming mediante DGO y Disney+, dependiendo de la señal contratada y la disponibilidad de cada servicio.

El encuentro corresponde a la fecha 14 de LaLiga 2026-27 y se disputará este domingo 29 de noviembre en el estadio Abanca-Riazor.

¿Dónde ver Barcelona vs. Deportivo La Coruña en Argentina?

En Argentina, los aficionados podrán seguir el compromiso entre Barcelona vs. Deportivo La Coruña a través de ESPN y DSports por televisión. Asimismo, estará disponible vía streaming mediante DGO para los usuarios que cuenten con una suscripción activa.

¿Dónde ver Barcelona vs. Deportivo La Coruña en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el partido a través de ESPN y DSports por televisión. Además, estará disponible mediante DGO para quienes prefieran disfrutar del encuentro por internet.

¿Dónde ver Barcelona vs. Deportivo La Coruña en Ecuador?

En Ecuador, los hinchas podrán seguir el compromiso a través de ESPN y DSports por televisión. Asimismo, podrán acceder a la transmisión vía streaming mediante DGO.

¿Dónde ver Barcelona vs. Deportivo La Coruña en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante ESPN y DSports por televisión. Además, tendrán la alternativa de disfrutarlo por internet a través de DGO.

¿Dónde ver Barcelona vs. Deportivo La Coruña en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de Movistar Plus+ y Movistar LaLiga TV. Los usuarios también podrán acceder a la transmisión mediante las plataformas digitales de estos servicios.

¿Dónde ver Barcelona vs. Deportivo La Coruña en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el compromiso por Sky Sports e Izzi, servicios que cuentan con los derechos de transmisión de LaLiga. También podrán acceder al encuentro mediante sus respectivas plataformas digitales.

¿Dónde ver Barcelona vs. Deportivo La Coruña en Chile?

En Chile, los hinchas podrán seguir el partido a través de ESPN y DSports por televisión. Además, estará disponible vía streaming mediante DGO para los suscriptores de DIRECTV.

¿Dónde ver Barcelona vs. Deportivo La Coruña en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el encuentro mediante ESPN y DSports por televisión. Asimismo, podrán acceder a la transmisión en vivo a través de DGO.

Barcelona vs. La Coruña se enfrentan por LaLiga. (Video: Barcelona)