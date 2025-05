Barcelona vs. Real Madrid se miden este sábado 10 de mayo, en el compromiso correspondiente a la jornada 35 de LaLiga 2024-25. A continuación conocerás todos los detalles del duelo, los canales con derechos televisivos para transmitirlo y a qué hora comienza. Recuerda que este encuentro tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Barcelona llega como líder de LaLiga, pero con el pesar de haber quedado eliminado de la Champions League, ante Inter de Milán. Los dirigidos por Hansi Flick cayeron de visita, en una de las llaves más históricas de la competencia. Iñigo Martínez y Eric Garcia salieron tocados del Giuseppe Meazza -ninguno acabó el partido-, pero los dos están al 100% para El Clásico.

Balde será la gran novedad, aunque veremos si Flick corre el riesgo de alinearlo de inicio o lo deja para la 2ª parte. Lewandowski volvió en Milán, aunque Ferran Torres parece por delante en la carrera por la titularidad. No se esperan demasiados cambios.

Ancelotti sabe que El Clásico es un todo o nada para el Real Madrid que perdiendo se quedaría sin opciones de revalidar el título. Está por ver a quién favorecería el empate, pues no sentenciaría LaLiga ni la apretaría; pero en Valdebebas se muestran convencidos de que, si se ponen a un punto, el Barcelona caerá.

Para intentar lo que no consiguió en la gira americana (1-2) el Bernabéu (0-4), en la Supercopa de Arabia Saudí (2-5) ni en la final de Copa (2-2, 2-3 en la prórroga) Carletto apostará por el ataque de la 2ª parte de La Cartuja. Señalado desde entonces, Rodrygo dejará su puesto a Arda Güler.

El turco ha necesitado casi dos años para convencer a Ancelotti, siendo una de las pocas buenas noticias de este final de temporada. Precisamente la Copa del Rey pasa factura en defensa a un Real Madrid que perdió a Mendy y a Rüdiger, sin olvidar a Alaba, Camavinga, Carvajal o Militao. La posición de Valverde será clave, sin descartar que ocupe el lateral derecho para dar entrada a Modric junto a Ceballos.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Real Madrid?

El partido entre Barcelona vs. Real Madrid se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid?

El compromiso entre Barcelona vs. Real Madrid está programado para este sábado 8 de marzo a las 9:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 11:15 a.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 10:15 a.m.; en México a las 8:15 a.m.; y en España a las 4:15 p.m.

