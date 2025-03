Barcelona vs. Real Sociedad se ven las caras este domingo 2 de marzo desde las 10:15 a.m, (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; con seis horas más en España), en el duelo válido por la fecha 26 de LaLiga 2024-25. A continuación conocerás todos los detalles del duelo, los canales con derechos televisivos para transmitirlo y a qué hora comienza. Recuerda que este duelo tendrá lugar en el Estadio Olímpico Lluís Companys (Barcelona, España).

Barcelona llega a este compromiso como sublíder de LaLiga, acumulando 54 puntos tras 17 victorias, tres empates y cinco derrotas. En sus últimos encuentros, el equipo ha mostrado solidez defensiva y eficacia en ataque, destacando victorias recientes como el 2-0 ante Las Palmas y el 1-0 contra el Rayo Vallecano. Eso sí, en las semifinales de la Copa del Rey mostró un bajón defensivo al empatar por 4-4 con el Atlético de Madrid.

Por su parte, la Real Sociedad ocupa la novena posición en la tabla con 34 puntos, resultado de 10 victorias, cuatro empates y 11 derrotas. El conjunto donostiarra viene de una contundente victoria por 3-0 frente al Leganés, lo que refleja su capacidad ofensiva y su intención de escalar posiciones en la clasificación. Además, por la Copa del Rey cayó por 1-0 a manos del Real Madrid.

El historial reciente entre ambos equipos muestra una ligera ventaja para el Barcelona cuando juega como local. En los últimos enfrentamientos en el Estadio Olímpico Lluís Companys, el Barça ha obtenido 28 victorias, un empate y dos derrotas contra la Real Sociedad. Sin embargo, en el partido de la primera vuelta de esta temporada, disputado en noviembre de 2024, los vascos se impusieron por 1-0 en su estadio, lo que añade un componente de revancha para los blaugranas en este próximo encuentro.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha destacado la calidad del rival y la importancia de mantener la concentración en cada partido. Ha mencionado que realizará rotaciones en el equipo para mantener a los jugadores frescos, especialmente considerando el próximo compromiso en la Champions League contra el Benfica. Se espera que jugadores como Robert Lewandowski, Ronald Araújo y Gavi, que descansaron en el último partido de Copa, regresen al once inicial.

En cuanto a las bajas, Ansu Fati será la ausencia para este encuentro debido a un proceso febril. El joven delantero ha tenido una temporada complicada, con pocas apariciones, y su ausencia representa un desafío adicional para el conjunto blaugrana.

Por el lado de la Real Sociedad, el equipo llega con la moral en alto tras su reciente victoria y buscará sorprender al líder de LaLiga en su propio feudo. Aunque no se han reportado bajas significativas en el conjunto donostiarra, su entrenador, Imanol Alguacil, deberá plantear una estrategia sólida para contrarrestar el poderío ofensivo del FC Barcelona.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Real Sociedad?

El partido entre Barcelona vs. Real Sociedad se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Sociedad?

El compromiso entre Barcelona vs. Real Sociedad está programado para este domingo 2 de marzo a las 10:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 12:15 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 11:15 a.m.; en México a las 9:15 a.m.; y en España a las 4:15 p.m.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Real Sociedad?





