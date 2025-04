Real Madrid vs. Alavés chocan este domingo 13 de abril desde las 12:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; y siete horas más en España), en compromiso correspondiente por la fecha 31 de LaLiga 2024-25. A continuación, conocerás los detalles del duelo, los canales con derechos televisivos para transmitirlo y a qué hora comienza.

El equipo de Carlo Ancelotti llega a Vitoria en un momento complicado. Tras la dura derrota por 3-0 ante el Arsenal en la ida de los cuartos de final de la Champions League, los blancos necesitan recuperar sensaciones y resultados. En LaLiga, el Real Madrid ocupa la segunda posición, a siete puntos del líder, el FC Barcelona, y con el Atlético de Madrid pisándole los talones.

Ancelotti no podrá contar con Ferland Mendy, lesionado en el bíceps femoral izquierdo, y la participación de Dani Ceballos está en duda aunque entrará en la convocatoria. Además, Eduardo Camavinga será baja por sanción. Estas ausencias obligarán al técnico italiano a realizar ajustes en el once inicial.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet viene de una valiosa victoria por 1-0 ante el Girona en Montilivi, resultado que les permitió mantenerse fuera de los puestos de descenso. Sin embargo, las recientes victorias de rivales directos como Espanyol y Valencia han apretado aún más la lucha por la salvación. Actualmente, el Alavés se sitúa con 30 puntos, uno por encima del Las Palmas, equipo que marca la zona roja de la clasificación.

Para este crucial enfrentamiento, Alavés contará con la baja sensible de su portero titular, Antonio Sivera, quien será reemplazado por Jesús Owono. Además, Emiliano Conechny y Jon Guridi también estarán ausentes por lesión. No obstante, el equipo recupera a Nahuel Tenaglia, lo que supone un refuerzo en la defensa.

Este partido se presenta como una prueba de fuego para ambos conjuntos. Alavés busca consolidar su posición fuera del descenso y dar un golpe de autoridad ante uno de los grandes de LaLiga. Por su parte, Real Madrid necesita una victoria que le permita seguir en la lucha por el campeonato y recuperar la confianza de cara a su compromiso europeo y una posible remontada contra los ‘Gunners’.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Alavés?

El partido entre Real Madrid vs. Villarreal se disputará en el Estadio de Mendizorroza, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Alavés?

El encuentro entre Real Madrid vs. Alavés está programado para este domingo 13 de abril desde las 9:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 11:15 a.m.; en Venezuela y Bolivia a las 10:15 a.m.; en México a las 8:15 a.m.; mientras que en España a las 4:15 p.m.

¿En qué estadio se enfrentarán Real Madrid vs. Alavés?

