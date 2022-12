Con el afán de asegurarse una estrella para el año 2024, Real Madrid compró el pase de Endrick, el joven jugador de 16 años quien ya la viene ‘rompiendo’ en Palmeiras. Delantero brasileño con gran proyección, no pudo ser pasado por alto en tienda ‘merengue’. En entrevista con ‘Marca’, tras el choque benéfico el ‘Juego de las Estrellas’ organizado por el mítico Zico, contó detalles sobre su fichaje.

“Estoy muy feliz, agradezco mucho a Dios, pero tengo los pies en el suelo. No he ganado nada todavía. Agradezco mucho a Dios por el presente, el futuro solo a Dios le pertenece. En 2024 cuando vaya al Real Madrid espero hacer buenas temporadas. Por el momento estoy en Palmeiras, pero estaré apoyando de lejos. Que Vini, que es mi amigo, haga una gran temporada, Éder, Rodry... y que el Real Madrid pueda ganar más Champions Leagues, Ligas y la Supercopa ahora”, se sinceró la ‘joya’ del fútbol brasileño.

La influencia es clara y hace unas semanas se pudo ver una foto acompañado de Vinicius Junior en Brasil donde compartieron entrenamientos. Eso sí, el extremo no es el único jugador que se encuentra en tienda ‘merengue’ y lo motivó a estampar su firma.

“El Real Madrid es un equipo muy grande, que Vini me había mandado mensajes y me dio más esperanzas. Cristiano también, que es mi ídolo, jugó en el Real Madrid. Por eso escogí el Real Madrid y creo que es una elección correcta. Dios siempre ha estado conmigo y él me ha dicho que es el mejor camino”, contó.





Su firma por Real Madrid

Como se sabe, las negociaciones no fueron fáciles para tener al brasileño entre sus filas. Sin embargo, cono 16 años de edad, Real Madrid logró asegurar a la figura del fútbol brasileño. Sobre esto, el jugador agradeció el interés y aseguró que seguirá siendo un jugador de perfil bajo.

“Sí, hablé con Ancelotti, con Rodrygo, con Éder, con los brasileños. Agradezco mucho a Dios por todo lo que pasa en mi vida y espero que todavía vengan muchas cosas buenas, pero hay que mantener los pies el suelo, tener humildad y perseverar”, asegura el brasileño.





