A veces, el destino no sigue el guion soñado en la estrategia de una persona como proyecto de vida. Según información del diario AS, Enzo Zidane, hijo del legendario Zinedine Zidane, ha decidido colgar las botas antes de cumplir los 30 años, poniendo fin a una carrera que, aunque prometía seguir los pasos de su padre, nunca alcanzó las expectativas en el balompié internacional. Su último destino, el Fuenlabrada de la 1ª RFEF (Tercera División), fue el punto final de un trayecto que empezó con ilusiones desbordantes y acabó en la aceptación de que el fútbol ya no ocupaba ese lugar central en su vida. Con 29 años, el ahora exvolante ha decidido guardar la pelota en el baúl de los recuerdos, cerrando así un capítulo importante de su vida.

Tras su salida del Fuenlabrada en el verano de 2023, el aburrimiento ya estaba muy presente en su mente de Enzo. A pesar de que algunos equipos mostraron interés por sus servicios en el pasado mercado de fichajes de verano, Zidane decidió que no quería seguir dando vueltas en un ciclo sin rumbo. De acuerdo al diario español de la capital de España, su decisión fue profundamente reflexionada y contó con el respaldo incondicional de su familia, siempre a su lado.

La realidad que Enzo experimentaba en los equipos donde militaba estaba lejos de lo que alguna vez imaginó en su infancia como adolescencia. Aunque siempre soñó con ser una estrella en el Madrid, el club donde se formó durante 13 años, y seguir los pasos de ídolos como Luka Modric, su camino en el equipo blanco fue efímero. Apenas pudo disfrutar de 45 minutos en el partido frente a Cultural Leonesa por la Copa del Rey: debutó con gol, pero nunca más volvió a aparecer.

Enzo Zidane también jugó en el Alavés. (Foto: Getty Images)

Enzo Fernández, el trotamundos





El verano de 2017, Enzo marcó el inicio de una etapa difícil. El Deportivo Alavés apostó por su talento, pero las cosas no salieron como se esperaba en ese año. Ni los entrenadores Luis Zubeldía, Gianni De Biasi ni Abelardo Fernández confiaron en su capacidad, y su participación en el equipo fue mínima. En resumen: apenas jugó cuatro partidos, lo que fue mermando su confianza y debilitando su pasión por el fútbol. Nunca hizo goles.

A partir de ahí, comenzó un largo peregrinaje por equipos de diversas ligas: el Lausana de Suiza (16 PJ), el Rayo Majadahonda (34 PJ), el CD Aves de Portugal (11 PJ y 2 goles), el Almería (4 PJ), el Rodez Aveyron (15 PJ) de la Ligue 2 de Francia y finalmente el Fuenlabrada. En todos estos equipos, Enzo buscaba revivir la magia, encontrar esa chispa que alguna vez lo motivó, pero nunca logró asentarse ni recuperar su mejor versión en un campo de juego.





Un nuevo rumbo en la vida





Cansado de deambular por equipos y de no encontrar la inspiración que lo acompañó en sus inicios, Enzo Zidane ha decidido dar un paso al lado antes de cumplir los 30 años. Casado con la venezolana Karen Gonçalves y padre de tres hijas, Sia, Giulia y Kaia, el exfutbolista se concentrará ahora en su vida fuera de las canchas.

Sus planes incluyen cuidar de sus inversiones, pasar más tiempo con su familia y seguir de cerca la carrera de sus hermanos menores, Luca (portero del Granada), Theo (jugador del Córdoba) y Elyaz (en las filas del Real Betis), quien han tampoco han podido hacerse un nombre en la élite del fútbol.

Enzo Zidane se despide, pero su relación con el fútbol nunca se romperá del todo. Ha sido una carrera llena de altibajos, pero con el apoyo de su familia y la madurez que ha adquirido, está listo para enfrentar esta nueva etapa con la misma dedicación que alguna vez puso en el campo de juego.

Enzo Zidane termina su carrera como jugador del Fuenlabrada de la Tercera de España. (Foto: Getty Images)





