Erling Haaland (23 años), el prodigio noruego que continúa rompiendo récords con el Manchester City, frecuentemente es mencionado como posible refuerzo de clubes de la talla del Real Madrid o el FC Barcelona. Hace unos días, Joan Laporta, presidente culé, excluyó la incorporación del ariete a las filas azulgranas, señalando que el equipo no busca grandes fichajes en este momento. Con los azulgranas fuera de la competencia, las especulaciones sobre un futuro traspaso del ‘Cyborg’ al Santiago Bernabéu persisten, alimentadas por el propio interés del delantero, tal como indican informes recientes de la prensa española.

La noticia de la inminente partida de Mbappé del PSG y su probable fichaje por el Real ha tenido un impacto directo en los planes de Erling. A pesar de contar con una cláusula liberatoria en su contrato que le permite dejar su club actual desde la próxima temporada, las expectativas de Haaland de unirse al Madrid a corto plazo se ven comprometidas. Anteriormente, tenía la mirada puesta en 2025 después de haber cumplido tres temporadas con el Manchester City.

Sin embargo, de acuerdo con informantes de AS, conocedores del caso, el atacante noruego todavía está determinado a competir por un puesto en el Real Madrid. Él reconoce que esta eliminatoria de cuartos de final de la Champions League contra los madridistas podría ser una oportunidad crucial para reafirmar sus credenciales y dejar una marca imborrable en la memoria de la afición madridista y en la mente de Florentino Pérez.

Una oportunidad clave con el objetivo de exhibir que es tan valioso como Kylian para cualquier propósito del conjunto merengue. Haaland no destacó especialmente la última vez que ambos cuadros se enfrentaron en las semifinales de la Liga de Campeones. Aunque jugó los dos duelos completos, no logró marcar en ninguno de ellos, ni en el empate 1-1 ni siquiera en la victoria por 4-0 que el plantel de Pep Guardiola infligió al Madrid en Inglaterra.

Hay que tener en cuenta que el principal obstáculo para tener a Mbappé y Erling juntos al Real Madrid no es, sin duda, la disposición del noruego. Más bien, el desafío radica en el aspecto económico. Existen dudas en el círculo cercano del deportista sobre si la directiva del Santiago Bernabéu podrá afrontar, sin exceder los límites del control financiero, los salarios de estos dos jugadores de primer nivel.





¿Cómo empezó la carrera de Haaland y dónde ha jugado?

La carrera de Erling Haaland comenzó en su Noruega natal, donde jugó en las divisiones juveniles de los equipos Bryne FK y Bryne Fotballklubb. En 2016, a la edad de 16 años, se unió al equipo de reserva del Molde FK, un club noruego de la primera división.

En 2017, Haaland hizo su debut con el primer equipo del Molde FK, donde marcó cuatro goles en su primer partido. Durante su primera temporada con el primer equipo del Molde, Erling Braut anotó 4 goles en 20 partidos.

En diciembre de 2018, Haaland firmó un contrato con el Red Bull Salzburg de la liga austriaca de fútbol. Durante su temporada de debut con el club, anotó 16 goles en 14 partidos de la Champions League y ayudó a su equipo a ganar la liga austriaca.

En enero de 2020, Haaland se unió al Borussia Dortmund de la Bundesliga, donde rápidamente se convirtió en uno de los delanteros más temidos del planeta. Para el 2022-23, arregló con el Manchester City por una suma cercana a los 70 millones de euros y ya ganó la Champions League con los ingleses.

¿Cuándo y a qué hora jugarán Real Madrid vs. Manchester City?

El Real Madrid, con su impresionante historial en la Champions (14 títulos ganados), se medirá ante el vigente campeón de Europa, comandado por Pep Guardiola, el martes 9 de abril próximo en el Santiago Bernabéu. Mientras que la vuelta se disputará en el territorio del actual monarca de la Premier League el 17 del mismo mes.

A diferencia de los octavos de final, y por el cambio de horario en Europa, los cuartos de la Champions League se jugarán una hora más temprano. Así las cosas, el Real Madrid vs. Manchester City empieza a las 14:00 horas en países como Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil va desde las 15:00.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Manchester City?

El partido entre Real Madrid vs. Manchester City, que fue la primera llave en salir en el sorteo de cuartos de final, podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Real Madrid vs. Manchester City se enfrentarán en cuartos de final de la Champions League. (Foto: AFP)





