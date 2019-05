¿Debe seguir? Los argumentos que defienden la continuidad de Valverde en el Barcelona

La etapa de Luis Enrique había llegado a su final. En Barcelona se volvía a cerrar un ciclo –donde volvieron a conseguir un triplete- y en el Camp Nou ya tenían un recambio fijo ¿El nombre? Ernesto Valverde. Aunque su estilo no era del todo ‘cruyffista’, los altos mandos le dieron el visto bueno por conocer la casa: el ‘Txingurri’ fue jugador de los ‘azulgranas’ entre 1988 y 1990.

El currículum convencía. Con 53 años llegaba después de haber construido un proyecto deportivo interesante en Bilbao (incluso le ganó la Supercopa de España al Barca) y un manejo de vestuario envidiable. Había razones para mantener la ilusión, aunque sus grandes figuras envejecían o hasta se iban del club.

Neymar jugó su último clásico en la International Champions Cup del 2017. (Getty Images) Neymar jugó su último clásico en la International Champions Cup del 2017. (Getty Images)

Porque aunque Messi seguiría siendo la cara futbolística, en la ciudad condal sentirían la ausencia del heredero. El verano fue movido y Neymar tomó la decisión de hacer las maletas y viajar a París. Valverde se quedaba sin un argumento importantísimo para el proyecto y debía reemplazarlo no con nombres –era imposible encontrar a alguien como el brasileño- sino con estrategia.

El contexto no era del todo sencillo. Las comparaciones son odiosas, pero es que era imposible no hacerlas. De la mano de Zidane, el rival de toda la vida dominaba Europa a placer (dos Champions seguidas que terminarían siendo tres) y el primer reto era contra ellos en la Supercopa. Ya sin ‘Ney’, la doble derrota (1-3 en el Camp Nou y 2-0 en el Santiago Bernabéu) pintaba para una temporada para el olvido, pero Valverde trabajó.

Real Madrid le ganó 5-1 (global) al Barcelona en la Supercopa 2017. (Getty / YouTube)

Un contexto diferente

Ya sin Xavi y con Messi, Suarez e Iniesta superando los 30 años; el entrenador español debía adaptar a su equipo a un juego diferente al que había estado mostrando en los últimos años. La velocidad en las transiciones ofensivas se había ido con la marcha del ‘11’ a Francia y el control de los partidos a través del balón no podía sostenerse con el cerebro de dichos planteamientos en Catar.

El 4-3-3 que practicaba el conjunto ‘culé’ dejó de ser una obligación. Valverde hizo mutar al equipo hacia a un 4-4-2, donde el orden y el equilibrio parecía estar por encima de cualquier otra cosa con Rakitic como uno de los ‘fijos’ en la volante para, precisamente, brindar ese sensación de estabilidad acompañando a Busquets en la medular.

Ivan Rakitic llegó en el 2014 a Barcelona, proveniente del Sevilla. (Getty Images) Ivan Rakitic llegó en el 2014 a Barcelona, proveniente del Sevilla. (Getty Images)

Sin dejar de lado la pelota, el Barcelona podía sentirse cómodo incluso sin tenerla, algo que no se había visto desde hacía mucho tiempo. Así, el cuadro catalán volvió a dominar en La Liga y Copa, pero falló en la Champions League, algo que no perdonó el hincha, sobre todo después de la lluvia de ‘Orejonas’ que cayeron en Madrid durante los últimos años.

Dos partidos en Roma primero y Liverpool después hicieron temblar el proyecto que tenía en mente Valverde. Dos noches fatídicas para el equipo de Messi y compañía que se convirtieron en una espina clavada por el resultado abultado que habían conseguido en la ida (4-1 y 3-0 respectivamente). Los dedos apuntaban hacia el banquillo para buscar al culpable, pero, irónicamente, los jugadores lo defendían.

El Liverpool goleó 4-0 al Barcelona en Anfield. (Getty / YouTube)

Sí hay trabajo

Piqué lo dijo. “El gol tempranero en Anfield nos recordó lo que pasó en Italia”. El planteamiento en Inglaterra era claro. Sin presionar tan arriba –por la capacidad de los de Klopp para jugar a campo abierto- los ‘azulgranas’ basaban su juego en la contención en el medio con Vidal, Rakitic y Busquets. El último pase, como siempre, lo definía el argentino que, a pesar de no jugar un mal partido, no estuvo fino en la definición.

Por eso, decir que Valverde no tenía un plan sería equivocar la visión. Sí lo tuvo, pero no le salió como hubiese querido. Dicho esto, vuelven a aparecer las comparaciones de una época que no volverá, por lo menos, en el futuro inmediato. Los jugadores ya no son los mismos que tuvo Guardiola en su momento, ni hay el talento de Neymar que supo pulir Luis Enrique en la mejor temporada del tridente MSN, pero sí hay una postura que se puede observar en el campo sin brillar del todo.

Coutinho le costó 160 millones de euros al Barcelona. (Getty Images) Coutinho le costó 160 millones de euros al Barcelona. (Getty Images)

Sin Coutinho ni Dembele en un nivel correcto, Valverde no tenía mayor solución que reforzar la volante. Siempre lo hizo así en sus dos temporadas al mando y quizás un nuevo mercado de fichajes pueda darle un respiro a un equipo que necesita más argumentos de sus futbolistas que del propio entrenador.

Bartomeu ya aseguró su continuidad, con lo que seguro muchos no estarán de acuerdo. Al final es lo que hay. Es cierto que su estilo no es del todo vistoso, pero sí trabajado. Sus jugadores lo respaldan y es cuestión de seguir puliendo una idea que no solía verse en el ‘Can Barca’ pero que con los jugadores adecuados rodeando a Messi podrá terminar de darle la revancha a un técnico que ha tenido que revolucionar a un equipo envejecido.

