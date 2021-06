Las dudas, y en algunos casos críticas, que ha generado la convocatoria de Luis Enrique para la selección de España con miras a la Eurocopa continúa por parte de la prensa. Este jueves, el seleccionador volvió a responder, y justificar, su nómina tras los nuevos llamados a la ‘burbuja paralela’, y se acordó de la Liga 1 del fútbol peruano y del torneo chileno. Una declaración poco oportuna.

Tras detectarse dos casos de coronavirus, Sergio Busquets y Diego Llorente, la selección española creó una ‘burbuja paralela’ en la que Luis Enrique citó hasta 17 jugadores nuevos para que se entrenen de manera separada y queden a la expectativa.

“Para mí estos es un juego de niños comparado a otras cosas que he tenido que vivir. Por eso convoqué a quienes considero mejores, no si me caen mejor o peor. Me da igual si jugasen en Perú o Chile”, señaló el exentrenador del FC Barcelona.

Luego, intentó matizar sus palabras y señaló: “No sé que oncena titular vaya a jugar. Pero lo digo con tranquilidad, cualquiera de los que está aquí puede ir desde el arranque”. “Diseñamos un plan B par el caso de que el virus se propagase estamos con los dos planes y este plan B me hace ser muy optimista por el nivel de implicación de los jugadores”, prosiguió el exjugador del Real Madrid.

Este elogió que se organizase todo “en tiempo récord” para poder jugar con la Sub-21 contra Lituania y que once de sus componentes se quedasen entrenando. En este sentido, calificó de “encomiable” la actitud de Carlos Soler, Pablo Fornals, Raúl Albiol, Brais Méndez, Rodrigo Moreno y Kepa Arrizabalaga, a los que llamó “personalmente” para ver su disponibilidad para incorporarse de forma preventiva.

“Alguno estaba en Mikonos y otro se iba a Cancún, pero en tres minutos estaban todos preparados para dejarlo y venir aquí, garantizándoles nada. Lo primero que les dije es que tenían la garantía total de que en el caso de que tuvieran dudas o no pudiera venir por vacaciones d que no habría ninguna repercusión”, comentó.

El técnico aseguró que no llamó a “nadie más” ni que pensó en Sergio Ramos porque “sigue en las mismas circunstancia” que provocaron su no inclusión en la lista del 24 de mayo. “Convoco a los que considero mejores y que además pueden casar con mi idea futbolística”, advirtió.

España debuta en la Eurocopa el lunes frente a Suecia, que también presentó contagios y siguió el ejemplo de ‘La Roja’, citando a nuevos jugadores a una ‘burbuja paralela’.





