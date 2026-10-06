España vs. Croacia se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la cuarta jornada del Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN cuenta con los derechos para transmitir este encuentro, por su versión digital en Disney Plus Premium y en los servicios de cable de Movistar TV, Claro TV y DIRECTV. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque en el Estadio Poljud (Split, Croacia) está pactado para este martes 6 de octubre a la 1:45 p.m. (horario en Perú, con una hora menos en México y dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay).

España vs. Croacia: previa del partido

¿Dónde ver España vs. Croacia?

El partido entre España y Croacia por la UEFA Nations League podrá seguirse EN VIVO en Latinoamérica a través de ESPN y Disney+. En territorio español, los aficionados tendrán como opciones La 1 de TVE y RTVE Play.

¿Qué canal transmite España vs. Croacia en Latinoamérica?

Los seguidores de ambas selecciones en Latinoamérica podrán sintonizar ESPN para disfrutar del encuentro. La señal deportiva está disponible en diferentes países de la región mediante los operadores de televisión que cuentan con el canal.

¿Cómo ver España vs. Croacia por Disney+?

Otra alternativa para seguir el partido en Latinoamérica será Disney+, plataforma de streaming que ofrecerá la transmisión de ESPN. Los usuarios con una suscripción habilitada podrán acceder al encuentro desde dispositivos compatibles con el servicio.

¿Dónde ver España vs. Croacia en España?

En territorio español, el encuentro podrá verse en abierto mediante La 1 de TVE. De esta manera, los aficionados podrán seguir el partido de la Selección Española sin necesidad de contratar una señal deportiva de pago.

¿Cómo ver España vs. Croacia por RTVE Play?

Los espectadores en España también tendrán la opción de seguir el compromiso ONLINE mediante RTVE Play, la plataforma digital de RTVE. El servicio ofrecerá la transmisión en directo del partido.

¿Se podrá ver gratis España vs. Croacia?

En España, sí. La La 1 y RTVE Play transmitirán el encuentro, por lo que los aficionados podrán acceder a la emisión a través de la televisión pública y de la plataforma digital de RTVE. En Latinoamérica, la transmisión estará disponible mediante ESPN y Disney+.

¿A qué hora juegan España vs. Croacia?

España y Croacia se enfrentarán este martes 6 de octubre desde las 8:45 p.m. (hora de España, con siete horas menos en Perú). El encuentro se disputará en el estadio de Split, en Croacia, por una nueva jornada de la UEFA Nations League.

España vs. Croacia. (Video: RFEF)