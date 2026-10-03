vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 3 de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de ESPN, mientras que Disney Plus será otra de las alternativas para seguir el encuentro vía streaming. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A la 1:45 p.m. en Perú, con una hora más en Chile, Venezuela y Bolivia, dos horas más en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, y una hora menos en México. El partido se disputará este sábado 3 de octubre en el Estadio Carlos Tartiere.

España vs. República Checa se enfrentarán por la Nations League. (Video: Federación Española de Fútbol)
España vs. República Checa se enfrentarán por la Nations League. (Video: Federación Española de Fútbol)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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