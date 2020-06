El coronavirus puso en jaque a Espanyol. Hasta ocho jugadores del elenco de La Liga Santander contrajeron COVID-19 antes del reinicio del campeonato español. La noticia fue conofirmada por el estratega del equipo, Pitu Abelardo, quien dio detalles de las limitaciones que tenían los futbolistas para entrenar con normalidad.

“Nosotros en concreto hemos tenido ocho jugadores que han pasado el coronavirus, y si es verdad que algunos de ellos no han podido entrenar al mismo ritmo. Si que es cierto que esta semana ya sí se encuentran todos mucho mejor, y han podido participar en el entreno, pero algunos de esos jugadores no en toda la totalidad que me hubiese gustado”, sostuvo el director técnico en diálogo con Vamos+.

Espanyol marcha en el último lugar de la tabla de posiciones, lo que invita al comando técnico y al plantel entero a poner todo de su parte para salir de la zona de descenso, cuando el certamen se reanude.

Espanyol trabaja en la renovación de contratos de sus jugadores

Había cierta incertidumbre en algunos jugadores de LaLiga respecto a sus contratos porque terminan su vínculo laboral en junio. No obstante, Espanyol dio el primer paso en medio al COVID-19 sobre la continuidad de sus futbolistas que terminan su relación a fines de dicho mes.

Según indica el diario AS, son nueve los futbolistas del Espanyol que acaban su relación con el club el 30 de junio y a los que les han extendido el contrato. Se trata de Diego López, Bernardo Espinosa, Dídac Vilà, Ander Iturraspe, Javi López, Facundo Ferreyra, Sébastian Corchia, Naldo Gomes y Jonathan Calleri. Todo por el coronavirus.

