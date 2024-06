Espanyol vs Oviedo EN VIVO por ascenso a LaLiga: ver en DAZN, Movistar y ESPN

Espanyol vs Real Oviedo se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 23 de junio por la segunda final de LaLiga Hypermotion rumbo a Primera División de España en partido que se llevará a cabo en el Estadio Stage Front de la localidad de Cornellá (Cataluña). El partido está programado para las 6:30 de la tarde (hora de España y 11_30 en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y DSports (DIRECTV). Mientras que DAZN y Movistar llevará la transmisión para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

El entrenador del Espanyol, Manolo González, recordó, de cara a la vuelta de la final de la promoción de este domingo contra el Oviedo, que "ganando" el equipo estará "en Primera" e insistió en que el vestuario está "capacitado para hacerlo". (Video: EFE)

Espanyol vs Oviedo: posibles alineaciones

RCD Espanyol: Joan García; Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Pere Milla; Jofre Carreras, José Gragera, Keidi Bare, Nico Melamed; Javi Puado y Martin Braithwaite.

Real Oviedo: Leo Román; Viti, Oier Luengo, Dani Calvo, Pomares; Colombatto, Luismi; Sebas Moyano, Jaime Seoane, Borja Sánchez; y Alemão.

