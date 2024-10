El último fin de semana, Kylian Mbappé regresó al gol luego de dos partidos sin anotar y ayudó a que el Real Madrid consiga un nuevo triunfo en LaLiga de España. El plantel madridista ya pasó la página y ahora está concentrado de cara al duelo de este martes ante el Borussia Dortmund, por la jornada 3 de la UEFA Champions League. En una conferencia de prensa, Carlo Ancelotti fue consultado por el presente del equipo y también del crack francés. En un momento, le recordaron que Luis Enrique le exigía a ‘Donatello’, cuando estaba en el PSG, que presione la salida del rival, y le consultaron si le pedía lo mismo en la ‘Casa Blanca’.

Como se recuerda, a inicios de octubre salió a la luz un fragmento del documental de Luis Enrique, donde se podía ver al DT español dándole un discurso motivacional a ‘Kiki’. “He leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los h****s a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de p***. Tú tienes que dar ese ejemplo como persona y jugador de ir a presionar”, fue lo que le dijo cuando estaban en el Paris Saint-Germain.

Este lunes, a Ancelotti le preguntaron qué es lo que le exige a ‘Donatello’ y su respuesta fue contundente. “Que marque goles. Prefiero que marque goles a que presione. Le pido a Mbappé exactamente lo mismo que le pedía a Karim (Benzema), que se posicione bien para que esté listo cuando recuperemos el balón, y se puede hacer una transición rápida”, comentó al respecto.

Kylian Mbappé está viviendo su primera temporada en Real Madrid y lleva seis goles en nueve partidos jugados en la liga española. También dio una asistencia. No tuvo un buen arranque, pero con el paso de los partidos se ha ido asentando en el equipo y es titular indiscutible. Hace poco anotó un gol ante Celta de Vigo y se espera que inicie acciones en el compromiso de mañana ante el combinado alemán.

Kylian Mbappé anotó un gol en el reciente triunfo ante Celta de Vigo. (Foto: Real Madrid)

Ancelotti y su opinión del nuevo formato

La Champions League cambió su formato y ahora se juega una fase liga que consta de enfrentar a ocho equipos diferentes y ya no a tres rivales (de local y visitante) como se hacía en la fase de grupos. El DT del Real Madrid dio su opinión sobre el tema. “A nosotros un partido de ida y vuelta nos viene bien. Tenemos más dificultad ante un rival que juega al bloque bajo. Estamos focalizados en defender mejor que es la clave de esta temporada. El equipo ahora es menos sólido pero estamos trabajando en dar más solidez al equipo”, destacó.

Finalmente, habló un poco sobre el rival de turno. “El Borussia ha cambiado. Lo primero de entrenador y también algunos jugadores pero mantienen una idea de juego intenso. Es un rival exigente porque además hace muy poco que ha jugado la final contra nosotros”, sentenció.

Carlo Ancelotti cumplió 200 partidos de LaLiga con el Real Madrid. (Foto: Real Madrid)

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Dortmund?

Real Madrid vs. Dortmund se enfrentan por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League. El duelo iniciará este martes 22 de octubre a las 2:00 p.m., en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 4:00 p.m.; en Bolivia y Venezuela a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m. y en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Dortmund?

Real Madrid vs. Dortmund será transmitido en Sudamérica por ESPN y en su plataforma streaming de Disney Plus. En España se podrá ver por el canal Movistar Liga de Campeones. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partidazo.





