Real Madrid vs. Valencia EN VIVO vía ESPN 2 por fecha 9 de LaLiga Santander 2020

Real Madrid y Valencia se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 8 de noviembre por fecha 9 de LaLiga Santander 2020 en partido que se llevará a cabo en el estadio Mestalla de la localidad de Valencia (España). El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN 2 y Movistar LaLiga para España.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Real Madrid y Valencia.

El positivo por coronavirus de Eden Hazard le impedirá avanzar y ganar ritmo de competición, obligado a causar baja para el partido del Real Madrid en Mestalla, así como para los encuentros de la selección belga, con la esperanza de Zinedine Zidane de que vuelva a estar en plenitud para la visita al Inter Milán en Liga de Campeones.

Real Madrid vs. Valencia: horarios y canales

Perú: 15:00 / ESPN

15:00 / ESPN México: 14:00 / Sky HD

14:00 / Sky HD Chile: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Colombia: 15:00 / ESPN

15:00 / ESPN Ecuador: 15:00 / ESPN

15:00 / ESPN Argentina: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Uruguay: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Estados Unidos: 13:00 PT / Bein Sports

13:00 PT Bein Sports España: 21:00 / Movistar LaLiga

“Es desconcertante porque nunca sabes qué va a pasar. No sabes en qué momento vas a dar positivo o no... Es lo que ha pasado (con Hazard y Casemiro). No hubo nada especial, son personas responsables, que tienen cuidado (...) obviamente hubiera preferido tenerlos”, lamentó ‘Zizou’ en conferencia de prensa.

“Están bien. No están contentos por lo que ha sucedido, pero anímicamente están bien y físicamente también. ‘Casi’ tiene un poco de síntomas, pero dentro de la dificultad, están bien”, dijo.

“Les dejé un mensaje, volveré a hablar con ellos más tarde. Es algo que puede pasar y tenemos que aceptarlo”, añadió el técnico merengue.

Recuperado de su lesión en el sóleo derecho regresa Odegaard a una convocatoria, novedad de Zidane para visitar al Valencia en un centro del campo que pierde a Hazard por la covid-19. Al brasileño Militao se sumó el belga y Casemiro, positivos en los controles del viernes.

En la enfermería siguen Dani Carvajal por su lesión de rodilla y Nacho junto a Odriozola por lesiones musculares. Zidane ha convocado a 20 jugadores y mantiene en la convocatoria al lateral derecho canterano Sergio Santos.

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, tratará de imponerse por primera vez al conjunto madridista después de haberse visto las caras en seis ocasiones.

El balance del técnico navarro ante el conjunto blanco ha sido de tres derrotas y tres empates con doce goles en contra y tan solo cinco a favor.

Real Madrid vs. Valencia: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Lucas, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard.

Valencia: Jaume; Wass, Gabriel, Guillamón, Gayá; Musah, Carlos Soler, Racic, Cheryshev; Maxi Gómez.





