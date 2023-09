Barcelona vs. Celta se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 23 de septiembre, en el marco de la fecha 6 de LaLiga EA Sports. El compromiso se llevará a cabo en estadio Olímpico de Montjuic y arrancará desde la 11:30 de la mañana (hora peruana y dos más en Argentina), bajo la transmisión de los canales Star Plus, ESPN, DIRECTV, Movistar y Sky HD. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. El cuadro de Xavi Hernández se ubica en la segunda posición de la liga española con 13 puntos, dos puntos debajo del Real Madrid. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conoce la programación de este partidazo por Depor.

Alejandro Balde renovó su contrato con el FC Barcelona. (Video: FC Barcelona)





Barcelona vs. Celta: posibles alineaciones

Barcelona: Marc-André Ter Stegen; João Cancelo, Jules Koundé, Andreas Christensen, Alejandro Balde; Oriol Romeu, Frenkie De Jong; Raphinha, Gavi, João Félix y Robert Lewandowski.

Celta: Iván Villar; Óscar Mingueza, Unai Núñez, Carl Starfelt, Carlos Dominguez; Mihailo Ristic, Iago Aspas, Francisco Beltran; Luca de la Torre, Jonathan Bamba, Jørgen Larsen.

