vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 36 de . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de paga por en cableoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que en otros países de la región a través de ESPN Deportes. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 13 de mayo desde las 2:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y siete horas más en España).

Con transmisión de ESPN y Disney, FC Barcelona visita a Alavés. (Video: Alavés)
Con transmisión de ESPN y Disney, FC Barcelona visita a Alavés. (Video: Alavés)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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