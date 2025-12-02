vs. enfrentados EN VIVO | EN DIRECTO desde el nuevo Camp Nou, por la jornada 19 de 2025. El choque tendrá lugar desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), con una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; y dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. Además, podrás seguir la transmisión de DSPORTS para el territorio latinoamericano, sumado a su plataforma de streaming: DGO. En el caso seas de Perú, América TV lo llevará a sus hogares, en señal abierta. No te olvides que también puedes vivirlo a través de DAZN y Movistar LaLiga en toda España. Recuerda no ver señales piratas como Fútbol Libre TV, no lo recomendamos por su seguridad. No te pierdas los detalles y más en la web de Depor.

Barcelona vs Atlético de Madrid por LaLiga | VIDEO: LaLiga
