ESPN EN VIVO transmitirá el vs. ONLINE | GRATIS | STREAMING por EN DIRECTO? El choque está pactado para este domingo 8 de noviembre desde las 15:00 horas (horario peruano), con dos horas más en Argentina, Uruguay, Brasil (17:00 horas), una hora menos en México (14:00 horas) y seis horas más en España (21:00 horas) y tendrá lugar en el Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España). Recuerda, que ESPN está disponible para toda Latinoamérica, en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En México el choque lo transmitirán por Sky Sports, mientras que Movistar LaLiga lo hará en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV!

Barcelona vs. Atlético de Madrid: ver transmisión por ESPN y Disney Plus. (Video: @fcbarcelona)
Barcelona vs. Atlético de Madrid: ver transmisión por ESPN y Disney Plus. (Video: @fcbarcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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