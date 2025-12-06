vs. se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | STREAMING) desde el Estadio La Cartuja, por la jornada 15 de 2025. El choque tendrá lugar desde las 12:30 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), con una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; y dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. Además, podrás seguir la transmisión de ESPN para el territorio latinoamericano, sumado a su plataforma de streaming: Disney Plus. No te olvides que también podrás vivir a través de DAZN y Movistar LaLiga en toda España. Recuerda no ver señales piratas como Fútbol Libre TV, no lo recomendamos por su seguridad. No te pierdas los detalles y más en la web de Depor.

Barcelona vs Real Betis por LaLiga | VIDEO: FC Barcelona
Barcelona vs Real Betis por LaLiga | VIDEO: FC Barcelona
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS