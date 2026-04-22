Desde el Spotify Camp Nou, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por LaLiga 2025-26, en el duelo válido por la trigésima tercera jornada. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, además del acceso de pago en Disney Plus. Si estás en España podrás mirarlo por Movistar LaLiga. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 22 de abril desde las 2:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España).

ESPN EN VIVO, Barcelona vs. Celta de Vigo en directo: ver ahora por DIRECTV y Disney Plus
ESPN EN VIVO, Barcelona vs. Celta de Vigo en directo: ver ahora por DIRECTV y Disney Plus
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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