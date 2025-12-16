ESPN transmitirá el vs. EN VIVO | EN DIRECTO desde el Pedro Escartín, este martes 16 de diciembre, en el marco de la ronda de 16vos. de final de , desde las 3:00 p.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). ¿En qué canales puedes verlo? Si estás en Latinoamérica, lo sigues por DSports (DIRECTV y DGO); si estás en Perú, por América TvGO. Ojo: no te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Barcelona vs. Guadalajara por Copa del Rey. (Video: LaLiga)
