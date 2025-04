En el Estadio Olímpico de Montjuic, continuando con la jornada 33 de LaLiga, Barcelona vs. Mallorca se medirán este martes 22 de abril . El encuentro está programado para las 2:30 de la tarde (hora peruana) y será transmitido a través de ESPN, Disney Plus, DirecTV (DGO) y Movistar TV. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo mantendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a la 3:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 4:30 de la noche. Depor te llevará cada detalle del partido que podría ser fundamental para que los ‘culés’ puedan sentenciar el primer lugar en la tabla a pocas fechas de que culmine el torneo español. ¡No te lo pierdas!

Barcelona cerró una remontada frente al Celta de Vigo en la última fecha de LaLiga. (Video: Barcelona)