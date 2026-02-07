En el Spotify Camp Nou, vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO en duelo correspondiente a la fecha 23 del 2025-26. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el territorio peruano, este enfrentamiento estará disponible en ESPN. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 7 de febrero desde las 10:15 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil).

Previa Barcelona vs. Mallorca. (Video: LaLiga)
