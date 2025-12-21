Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
ESPN EN VIVO Barcelona vs. Villarreal vía Disney Plus y DAZN por LaLiga
ESPN EN VIVO Barcelona vs. Villarreal vía Disney Plus y DAZN por LaLiga
ESPN transmite (EN VIVO y EN DIRECTO) el Barcelona vs. Villarreal por LaLiga. Depor te trae los detalles del duelo que también podrá ser visto en DAZN y Disney Plus. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.
ESPN transmite (EN DIRECTO | ONLINE | EN VIVO) el Barcelona vs. Villarreal este domingo 21 de diciembre, en el choque válido por la jornada 17 de LaLiga. ¿En qué canales podrás verlo? Si estás en Latinoamérica, lo seguirás por ESPN (Disney Plus), mientras que si estás en España debes buscarlo a través de DAZN. Ojo: no te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Sigue todos los detalles e incidencias en la web de Depor.
Villarreal vs Barcelona por LaLiga 2025 | VIDEO: BarzaTV SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.