Desde el Estadio Olímpico Lluís Companys, Barcelona vs. Villarreal se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por LaLiga 2024-25, en el compromiso correspondiente a la fecha 38. Según la programación, el partido está pactado para las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con siete horas más en España) del domingo 18 de mayo del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus para Latinoamérica, mientras que en España será televisado por Movistar Plus.

Barcelona y Villarreal se enfrentan por la fecha 38 de LaLiga. (Video: ESPN)