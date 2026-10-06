Desde el (Split, Croacia), vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la . ¿Dónde pasan el partido por la fecha 4 de la fase de grupos? Para toda Latinoamérica, el encuentro se verá por ESPN y Disney Plus Premium, mientras que en España será televisado vía La1 de TVE y RTVE Play. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 6 de octubre desde la 1:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil).

España vs. Croacia se enfrentan por la UEFA Nations League, con la transmisión de ESPN y Disney Plus Premium. (Video: RFEF)
España vs. Croacia se enfrentan por la UEFA Nations League, con la transmisión de ESPN y Disney Plus Premium. (Video: RFEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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