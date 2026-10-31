transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este sábado 31 de octubre en el Camp Nou, a partir de las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. Además de ESPN, podrás seguir la televisación mediante Disney Plus Premium. No recomendamos Fútbol Libre TV.

FC Barcelona vs. Alavés por LaLiga. (Video: FC Barcelona)
FC Barcelona vs. Alavés por LaLiga. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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