transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este domingo 18 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 2:00 p. m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la transmisión mediante Disney Plus Premium, según la disponibilidad del servicio en tu país. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Real Madrid vs. Sevilla chocan por LaLiga. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Sevilla chocan por LaLiga. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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