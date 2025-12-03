Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
ESPN EN VIVO, Real Madrid vs. Athletic Club: transmisión de DIRECTV y Movistar LaLiga gratis
ESPN EN VIVO, Real Madrid vs. Athletic Club: transmisión de DIRECTV y Movistar LaLiga gratis
Desde el Estadio San Mamés, Real Madrid vs. Athletic Club se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, con transmisión de ESPN, DIRECTV, Disney Plus y Movistar LaLiga. Revisa los detalles y resultado de este partido en Depor.
ESPN EN VIVO transmitirá el Real Madrid vs. Athletic Club EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE, desde el Estadio San Mamés por la fecha 19 de LaLiga. Este duelo está pactado para el miércoles 3 de diciembre desde las 1:00 p.m. (horario en Perú), con la transmisión, los fanáticos del fútbol español se deben conectar a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de su versión de streaming en las plataformas Disney Plus. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, pero en España lo verás por Movistar LaLiga y DAZN. Depor te llevará todas las incidencias.
ESPN EN VIVO, Real Madrid vs Athletic Club: transmisión de DIRECTV y Movistar LaLiga por internet. (Video: LaLiga) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.