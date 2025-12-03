ESPN EN VIVO transmitirá el vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE, desde el Estadio San Mamés por la fecha 19 de . Este duelo está pactado para el miércoles 3 de diciembre desde las 1:00 p.m. (horario en Perú), con la transmisión, los fanáticos del fútbol español se deben conectar a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de su versión de streaming en las plataformas Disney Plus. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, pero en España lo verás por Movistar LaLiga y DAZN. Depor te llevará todas las incidencias.

ESPN EN VIVO, Real Madrid vs Athletic Club: transmisión de DIRECTV y Movistar LaLiga por internet. (Video: LaLiga)
