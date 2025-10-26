vs. se ven las caras por la fecha 10 de 2025/26 ¿En qué canales puedes ver la transmisión? Para seguir este partido, los fanáticos del fútbol se deben conectar a ESPN y Disney Plus; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Este duelo está pactado para el domingo 26 de octubre desde las 10:15 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España) y se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu. Sigue todos los detalles y el minuto a minuto del clásico de España en la web de Depor.

Previa Barcelona vs. Real Madrid. (VIDEO)
Previa Barcelona vs. Real Madrid. (VIDEO)

TAGS RELACIONADOS