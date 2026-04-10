Desde el Santiago Bernabéu, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por LaLiga 2025-26, en el duelo válido por la trigésima primera jornada. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además del acceso de pago para verlo en streaming vía Disney Plus Premium. Si estás en España podrás mirarlo por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que ESPN Deporte tiene los derechos para otros países de la región. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este viernes 10 de abril desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España).

Previa Real Madrid vs. Girona (Video: ESPN)
Previa Real Madrid vs. Girona (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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