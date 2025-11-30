ESPN transmitirá (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) el vs. desde el Estadio Montilivi, este domingo 30 de noviembre, en el marco de la fecha 14 de , desde las 3:00 a.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). ¿En qué canales puedes verlo? Si estás en Latinoamérica, síguelo por ESPN (DIRECTV, Claro TV, Movistar Plus y Disney Plus), mientras que si estabas en España debiste buscarlo a través de Movistar LaLiga y Plus. Ojo: no te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Real Madrid vs Girona por LaLiga | VIDEO: LaLiga
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

