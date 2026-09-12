ESPN transmitió el choque entre Real Madrid vs. Rayo Vallecano tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus. Recuerda que este evento estuvo programado para este sábado 12 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; una hora menos en México; una hora más en Chile y Venezuela; y dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. Además de ESPN, pudiste seguir la transmisión mediante Disney Plus. No recomendamos Fútbol Libre TV.

¿Cómo ver ESPN por Disney Plus para seguir Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

Si ESPN transmite el partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano en tu país, podrás verlo mediante Disney Plus. Solo debes ingresar a la plataforma con una suscripción que incluya los canales deportivos de ESPN, acceder a la sección de deportes en vivo y seleccionar la transmisión del encuentro.

¿Cómo ver ESPN por cable para seguir Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

La manera más tradicional de acceder a ESPN es mediante un servicio de televisión por cable o satélite. Operadores que incluyen ESPN dentro de sus paquetes permiten seguir el partido en vivo desde el televisor.

¿Cómo ver ESPN por internet para seguir Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante internet a través de Disney Plus, plataforma que ofrece la programación de ESPN en los países donde el servicio está habilitado. Solo se requiere una conexión estable y una suscripción activa.

¿Cómo ver ESPN desde el celular para seguir Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone pueden descargar la aplicación de Disney Plus para Android o iPhone. Luego de iniciar sesión, deberán ingresar a la sección de deportes y buscar la transmisión en vivo del compromiso.

¿Cómo ver ESPN desde una tablet para seguir Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

Las tablets también permiten acceder a la cobertura del encuentro mediante la aplicación oficial de Disney Plus. Esta alternativa ofrece la posibilidad de seguir el partido desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Cómo ver ESPN en Smart TV para seguir Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

Los usuarios de Smart TV pueden instalar la aplicación de Disney Plus, iniciar sesión y acceder a la sección de deportes para disfrutar del partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano en una pantalla más grande.

¿Cómo ver ESPN desde una PC o laptop para seguir Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

Otra opción consiste en ingresar al sitio oficial de Disney Plus desde una computadora. Una vez dentro de la plataforma, podrás acceder a los contenidos deportivos de ESPN y seguir el encuentro en directo.

¿Cómo ver ESPN mediante un operador de TV para seguir Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

Muchos proveedores de televisión permiten acceder a ESPN desde el decodificador y, dependiendo del operador, también mediante sus aplicaciones móviles y plataformas online. De esta manera, los usuarios pueden seguir el partido en vivo dentro o fuera de casa.

¿Cómo ver ESPN en múltiples dispositivos para seguir Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

Dependiendo del plan contratado, Disney Plus permite acceder al contenido de ESPN desde distintos dispositivos, como celulares, tablets, computadoras y Smart TV. Así, los aficionados pueden elegir la forma más cómoda para seguir el duelo entre Real Madrid y Rayo Vallecano por la fecha 5 de LaLiga.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano se enfrentarán por LaLiga. (Video: Real Madrid)