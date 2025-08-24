En el Estadio Carlos Tartiere, vs. se enfrenta (EN VIVO | EN DIRECTO) por . Este duelo, válido por la fecha 2 de la competencia, está pactado para el domingo 24 de agosto desde las 2:30 p.m. (horario en Perú). Si quiere seguir la transmisión de este partido, necesitas estar conectado a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO.

