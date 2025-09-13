En el Estadio Anoeta, vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por . Este duelo, válido por la fecha 4 de la competencia, está pactado para el sábado 13 de setiembre desde las 9:15 a.m. (horario en Perú). Si quieres seguir la transmisión de este partido, necesitas estar conectado a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga. (Video: Real Madrid)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS