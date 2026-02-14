Desde el Estadio Santiago Bernabéu, vs. en el duelo válido por la vigésima cuarta jornada. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que puedes ver desde DIRECTV y Movistar, además del acceso de pago en DGO y Disney Plus. Si estás en España puedes mirarlo por Movistar LaLiga. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 14 de febrero desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).

Previa Real Madrid vs. Real Sociedad. (Video: ESPN)
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

