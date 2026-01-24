ESPN transmite el vs. (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 24 de enero, en el marco de la fecha 21 de , desde las 3:00 p.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). ¿En qué canales podrás verlo? Si estás en Latinoamérica, lo sigues por ESPN (Disney Plus), mientras que si estás en España lo podrás ver por Movistar LaLiga. Ojo: no te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Sigue cada detalle, minuto a minuto y transmisión en Depor.

