Vía ESPN, Real Madrid vs. Cádiz EN VIVO: incidencias por LaLiga Santander

Continúa el fútbol de España con Real Madrid y Cádiz, que se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 19 de diciembre de 2021 en el marco de la fecha 18 de LaLiga Santander. El partido, a disputarse en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, se jugará desde las 3 de la tarde (hora peruana y 9 de la noche en España), será transmitido LIVE AHORA GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Sky Sports (México). Mientras que Movistar Partidazo y LaLiga TV BAR son las señales encargadas para la correspondiente televisación en España. Revisa aquí la previa más completa de todas.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Santiago Bernabéu y el árbitro Santiago Jaime Latre será el encargado del impartir justicia. Actualmente, Real Madrid es el líder del campeonato con 42 puntos, en tanto que Cádiz ocupa la casilla N° 18 con tan solo 13 unidades (zona de descenso).

¿A qué hora ver partido Real Madrid vs. Cádiz por LaLiga Santander?

Estados Unidos – 12.00 p. m. hora de Los Ángeles

México – 2.00 p. m.

Estados Unidos – 2.00 p. m. hora de Texas

Perú – 3.00 p. m.

Ecuador – 3.00 p. m.

Colombia – 3.00 p. m.

Estados Unidos – 3.00 p. m. hora de Miami

Bolivia – 4.00 p. m.

Venezuela – 4.00 p. m.

Uruguay – 5.00 p. m.

Paraguay – 5.00 p. m.

Argentina – 5.00 p. m.

Brasil – 5.00 p. m.

Chile – 5.00 p. m.

Inglaterra - 8.00 p. m.

España – 9.00 p. m.

Italia – 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Cádiz?

Argentina: Star+, ESPN Argentina

Bolivia: Star+

Brasil: Star+

Chile: ESPN2 Chile, Star+

Colombia: ESPN2 Colombia, Star+

Ecuador: Star+

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+

Perú: Star+

España: Movistar+, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

El nivel mostrado por los ‘Merengues’ a lo largo de este curso ha sido espectacular, lo cual se refleja también en las estadísticas: ganaron 13 juegos, empataron tres veces y solo perdieron una vez. Además, tienen el ataque más poderoso, con 39 goles a favor, y la tercera defensa más sólida: 15 tantos en contra.

Carlo Ancelotti, entrenador del equipo, ha sabido encontrar el punto de equilibrio, además de explotar la mejor versión de varios futbolistas. Un caso concreto es el de Vinícius Junior, quien lleva 10 anotaciones y cuatro asistencias, cumpliendo la mejor temporada desde que llegó a la liga española.

Además del brasileño, Karim Benzema también atraviesa por un gran momento (13 celebraciones) y está totalmente recuperado para jugar. En cuanto a las bajas, Real Madrid no podrá contar con Dani Carvajal por lesión, mientras que Marcelo, Lunin, Gareth Bale, Rodrygo y Marco Asensio están fuera por COVID-19. Además, Luka Modric tampoco entró en lista, a pesar de dar negativo en el último examen.

Por su parte, el Cádiz que dirige Álvaro Cervera viene motivado por el triunfo 1-0 sobre Albacete en la Copa del Rey, aunque tienen la obligación de hacerse con los tres puntos en LaLiga Santander. Precisamente, en el campeonato liguero acumulan cuatro choques sin saber ganar: tres derrotas y un empate.

La última vez que el ‘Submarino amarillo’ impuso condiciones en el torneo español fue el pasado 5 de noviembre, por 1-0 sobre Athletic Club, con gol de Salvi Sánchez. El mediocampista no suele tener responsabilidades ante el arco rival, así que el peso de marcar diferencias recaerá sobre los hombros de Anthony ‘Choco’ Lozano.

Real Madrid vs. Cádiz: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Nacho, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Toni kroos, Casemiro, Eduardo Camavinga; Eden Hazard, Karim Benzema y Vinicius Júnior.

Cádiz: Jeremías Ledesma; Carlos Akapo, Fali, Juan Cala, Alfonso Espino; Álex Fernández, Jens Jonsson, Tomás Alarcón; Iván Alejo, Anthony Lozano y Santiago Arzamendia.

Real Madrid vs. Cádiz: historial de partidos

En los más recientes cinco partidos Real Madrid vs. Cádiz, la balanza queda inclinada a favor de los ‘Merengues’: ganaron en cuatro ocasiones. Por su parte, el cuadro amarillo solo triunfó una vez, nada menos que de visita.

21-04-2021: Cádiz 0-3 Real Madrid - LaLiga Santander

17-10-2020: Real Madrid 0-1 Cádiz - LaLiga Santander

02-12-2015: Cádiz 1-3 Real Madrid - Copa del Rey

21-01-2006: Real Madrid 3-1 Cádiz - LaLiga Santander

28-08-2005: Cádiz 1-2 Real Madrid - LaLiga Santander





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.