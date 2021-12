En las últimas semanas, Xavi Simons ha sonado como próximo refuerzo del Barcelona. A pesar de que cambió al club azulgrana por dinero y fama en el PSG, el joven volante neerlandés tiene interés de volver a vestirse de azulgrana. Para el hincha culé, el hoy jugador del Paris Saint-Germain cometió una traición al dejar la cantera ‘blaugrana’ para irse a la capital de Francia. Aunque no se trata del único ‘Judas’ que por estos días ha vuelto a ser vinculado al Camp Nou. Según el portal Madrid-Barcelona.com, Ilaix Moriba también anhela con regresar a pisar Les Corts a menos de un año de su salida.

El futbolista guineano se encuentra viviendo una verdadera pesadilla en el RB Leipzig. Le prometieron dinero y minutos de juego al momento de ficharlo, pero solo va consiguiendo lo primero. En cuanto a participación, el ex del Barcelona cuenta poco o nada para su entrenador Domenico Tedesco.

Tras un ascenso meteórico en LaLiga 2020-21, Ilaix tan solo suma esta temporada 100 minutos disputados en seis partidos, un bagaje pobre para el joven jugador, que llegó a disputar 1558 minutos la campaña pasada, repartidos entre 29 encuentros.

Semejante situación ha hecho que Moriba piense en un cambio de aires de cara al 2022. Ya sea en calidad de cedido o en forma de traspaso definitivo, el africano quiere cambiar de equipo y no ha dudado en ofrecerse, a través de su entorno más cercano, al FC Barcelona.

Lamentablemente para Ilaix Moriba, ni Xavi Hernández ni el presidente Joan Laporta están pensando en su repesca, según la citada fuente. Un jugador que chantajeó al club con marcharse si no le subían el sueldo no tiene espacio en el primer equipo. Además, Nico y Gavi se han ganado un puesto en el once azulgrana.

“Y ahora ha llegado al club azulgrana un ruego de Ilaix para que le rescaten de su situación aceptando una cesión o una vuelta a casa en forma de traspaso. Pero ni Xavi es partidario de que vuelvan los que dejaron el club sin agradecer lo que el club hizo por ellos, ni Laporta tiene intención de hacerle un favor a quien le estuvo chantajeando durante meses amenazándole con dejar el club”, publica la citada fuente.

Según el portal Transfermarkt, sitio especializados en tasaciones de futbolistas, Moriba está valorizado en 25 millones de euros. El exfutbolista del Barcelona tiene la capacidad para desempeñarse como un volante defensivo y de ataque.

