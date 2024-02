Real Madrid vs. Girona se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 10 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 24 de LaLiga de España. El compromiso, decisivo para ambos conjuntos, está programado para jugarse desde las 12:30 p.m. (hora peruana, 6:30 p.m. en España) y se podrá ver a través de las señales de ESPN, Star Plus, DAZN, Movistar y Sky Sports. Recuerda que en Depor te traemos la previa del encuentro, así como el minuto a minuto y las incidencias. No te lo puedes perder.

Real Madrid llega a este duelo tras igualar 1-1 con Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, por la pasada jornada de la liga española. La ‘Casa Blanca’ se puso en ventaja con un gol de Brahim Díaz en el primer tiempo. Parecía que se quedaba con los tres puntos y se afianzaba en lo más alto de la tabla, pero Marcos Llorente igualó las acciones en el último suspiro.

Tras este empate, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti llegó a los 58 puntos en 23 duelos disputados y se ubica en la primera posición de LaLiga. Eso sí, su más cercano perseguidor, el Girona, tiene 56 unidades en la misma cantidad de compromisos. Un escalón más abajo está el FC Barcelona de Xavi Hernández, con 50 puntos.

Cabe mencionar que Vinícius Júnior, quien no pudo estar ante el Atlético por culpa de molestias en las cervicales, ha realizado los entrenamientos con el grupo y todo indica que estaría desde el inicio este sábado. Mientras que el que tiene menos opciones de jugar es Nacho, quien está sentido y tiene muy complicado poder estar en la convocatoria.

Girona, por su parte, llega a este compromiso tras igualar sin goles con Real Sociedad en el Estadio Municipal de Montilivi (Girona). Tuvo opciones de ganarlo, pero finalmente no pudo batir al arquero rival y terminó repartiendo los puntos. Afortunadamente para sus aspiraciones, el Real Madrid no pudo vencer al Atlético y la distancia se mantuvo. Ahora se viene una verdadera final en el Santiago Bernabéu.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Girona?

Real Madrid vs. Girona por LaLiga está programado para jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu, este sábado 10 de febrero a partir de las 12:30 p.m., en el horario de Perú. En tanto, en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a las 2:30 p.m.; mientras que en México dará inicio a las 11:30 a.m. En el caso de España, iniciará a partir de las 6:30 p.m.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Girona?

Real Madrid vs. Girona será transmitido por las señales de ESPN, Star Plus, DAZN, Movistar y Sky Sports para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.

Real Madrid vs. Girona: posibles alineaciones

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Camavinga, Mendy; Modric, Kroos, Valverde, Bellingham; Rodrygo y Vinicius.

Girona: Gazzaniga; Couto, Arnau, Eric Garcia, Miguel; Aleix García, Iván Martín, Portu; Tsygankov, Savinho y Dovbyk.





